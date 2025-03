La Casa Blanca dice que la brecha de seguridad sobre Yemen es un engaño. He aquí por qué no lo es

En el corazón de la estrategia del presidente está la voluntad de negar descaradamente hechos que son obvios para cualquiera que lea los mensajes de texto adicionales publicados por The Atlantic este miércoles. En cierto modo, esta negativa a aceptar la verdad da a la administración un tipo especial de poder, ya que sugiere que no hay nada en lo que no pueda salirse con la suya. Los legisladores demócratas y los comentaristas de los medios de comunicación que señalan la verdad consiguen pocos avances porque están jugando un juego convencional que no puede enfrentarse al cambio de realidades de Trump.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.