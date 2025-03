Los intereses empresariales pagan lujosos viajes al extranjero. Los fiscales generales se unen gratis

Un informe publicado en enero por un auditor de Utah concluía que el anterior fiscal general republicano del estado, Sean Reyes, no había sido “razonablemente transparente” y destacaba cómo no había revelado los viajes de la AGA a Inglaterra, Ohio, Ghana y España, así como un viaje a Washington a través de otro grupo, la Asociación Nacional de Fiscales Generales. En mensajes en X , Reyes dijo que los auditores tuvieron acceso a millones de documentos, incluidos sus calendarios, y “afirmaron que no hubo mal uso de los fondos de los contribuyentes”.

El grupo ha concedido anteriormente diversos niveles de beneficios a las empresas en función de cuánto han contribuido, según muestran los registros. Un documento de AGA de 2023, por ejemplo, prometía a los patrocinadores que contribuían con US$ 100.000 acceso a eventos exclusivos para invitados y espacios para hablar en conferencias que no estaban disponibles para los donantes que daban US$ 30.000. En el documento figuraban decenas de donantes de sectores como la sanidad, la tecnología, la energía y las finanzas.

