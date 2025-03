Tensiones en el peronismo y el futuro del PRO: el análisis de Hugo Haime

Haime se refirió a la interna entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Kirchner, asegurando que “es una discusión por el presente y el futuro del peronismo, donde Cristina no quiere aceptar que haya alguien que la pueda cuestionar y Kicillof intenta aparecer como lo nuevo”. No obstante, sostuvo que “por las buenas o por las malas, van a terminar acordando” y que “la sangre no va a llegar al río, porque no le conviene a nadie”.

