Astronautas de la NASA hablan por primera vez tras una inesperada misión de 9 meses en el espacio

“¿Pensé en no estar allí para el año de secundaria de mi hija? Por supuesto, pero (nosotros) compartimentalizamos. … No puedo dejar que eso interfiera con lo que se espera que haga en este momento”, dijo Wilmore a Fox News. “No se trata de mí, no se trata de mis sentimientos. Se trata de lo que representa este programa de vuelos espaciales tripulados: son nuestras metas nacionales”.

“No me has dado ninguna razón para no confiar en ti; tampoco ninguno de ellos”, le dijo Wilmore a Fox News cuando se le preguntó qué diría a Trump y Musk. “Estoy agradecido de que nuestros líderes nacionales realmente estén participando en nuestro programa de vuelos espaciales con humanos”.

