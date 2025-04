Aldo Abram, economista: “Lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es que Trump logre su objetivo”

Según el economista, “hay que imaginarse que el cepo no es solo no operar en el mismo mercado cambiario, sino una infinidad de regulaciones distorsivas. Y no podemos decirle a alguien que tiene que tomar decisiones económicas: ‘Mirá, te vamos a sacar todo de golpe’”.

Sin embargo, advirtió que “cuando uno escucha a algunos funcionarios y al propio Trump, empieza a tener dudas al respecto de si esto no es propio de ideas viejas que se llaman mercantilismo”. En ese sentido, afirmó que “son ideas que suelen tener aquellos que son populistas y nacionalistas, que creen que los países tienen que vender tanto como lo que les ingresa. Como vender tanto al exterior como lo que compran del exterior. Y la realidad es que el mundo no funciona así, de hecho, las personas no funcionamos así”.

