¿Qué significa la revocación del estatus legal de los migrantes que ingresaron a EE.UU. con la app CBP One?

Uribe también dijo a CNN que aún no se conoce el alcance de la medida. “Por ahora la notificación sobre la terminación del programa solo fue enviada a algunas personas, no a todas. Pero es posible que la administración lo haga por etapas”, explicó, y añadió la misma aclaración que Vargas: “Entre esas más de 900.000 personas que ingresaron vía CBP One, muchos ya se encuentran en “removal proceedings” (procedimientos de deportación) ante una corte de inmigración como consecuencia de otras de las medidas antiinmigración del Gobierno de Trump”. Es el caso de los afectados por el fin del TPS.

“No creo que todas las personas que entraron con el CBP One estén afectados por esta medida. Algunos de los que entraron vía la app ya están el proceso de regularización porque se les aprobó el asilo, por ejemplo; otros pidieron un Estatus de Protección Temporal (TPS) —un beneficio migratorio temporal que estableció el Gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades —”, dijo Vargas. “Es el caso de muchos venezolanos, que entraron vía CBP One y después aplicaron al TPS. El problema es que Trump también canceló ese beneficio. Lo más probable es que la medida de esta semana aplique solo a las personas que ingresaron vía CBP One y que no apelaron hasta ahora a ninguna otra vía de regularización”.

La abogada de inmigración Elizabeth Uribe explicó a CNN que, hasta ahora, quienes utilizaban CBP One para presentarse ante un funcionario estadounidense en la frontera y entrar al país bajo un parole temporal. Posteriormente, debían presentar su solicitud de asilo ante una corte de inmigracion. “Tengo varios clientes en esa situación, que entraron con CBP One pero aún no tienen cita en la corte, y que se preguntan si llegarán a esa instancia y qué pasará cuando eso suceda”, indicó. “Todavía no está claro”.

