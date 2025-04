Robert Kennedy Jr. insta públicamente a la gente a vacunarse contra el sarampión

“La postura del Gobierno federal, mi postura, es que la gente debería vacunarse contra el sarampión, pero el Gobierno no debería obligarla”, dijo Kennedy. “Siempre dije durante mi campaña —y en cada parte, en cada declaración pública que he hecho— que no voy a quitarles las vacunas a la gente. Lo que voy a hacer es asegurarme de que tengamos buena base científica para que la gente pueda tomar una decisión informada”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.