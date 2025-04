5 maneras de mantener la movilidad de tu cuerpo a medida que envejeces

El libro más reciente de Starrett, coescrito con su esposa, Juliet Starrett, es “Built To Move: The 10 Essential Habits To Help You Move Freely and Live Fully” (“Hecho para moverse: los 10 hábitos esenciales para ayudarte a moverte libremente y vivir a plenitud”). El libro aborda la movilidad: cómo medirla (con 10 pruebas) y, también importante, cómo recuperarla en pequeños incrementos que no ocupen todo tu tiempo.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.