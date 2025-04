Emmanuel Ferrario, legislador porteño: “El PRO tenía un valor, que era el hacer, y se rompió esa forma de gestionar”

Sobre los colectivos, remarcó que “la ciudad recibió las 31 líneas, además de pintarlos de azul porque no las hacemos más accesibles, por qué no ponemos el predictivo, porque no los pasamos a eléctricos o gas”.

Consideró que “se rompió una forma de hacer, por la planificación, la obsesión. En nuestra gestión se hizo mucho y falto mucho, pero la basura no era un tema, el bache no era un tema, el poli en la calle no era un tema. La ciudad estuvo equilibrada presupuestariamente, se creó un fondo de contingencia, que refleja un equilibrio fiscal” .

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.