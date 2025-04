Nicaragüense en EE.UU. teme por el fin del parole humanitario: “Nos tienen arrinconados”

Como el 25 de marzo se revocó el parole y ellos son solicitantes de asilo, no cuentan con el estatus de protección temporal durante estos 30 días que les dan para salir del país. Si nada cambia en estos 30 días y el parole sigue cancelado, todavía no hay precisiones sobre si, al tener solicitado el asilo, van a tener que salir del país o no.

Pedro y su familia hicieron los trámites para ser beneficiarios del parole en 2023 a través de familiares suyos que son ciudadanos estadounidenses. De todos modos, decidieron no inscribirse de inmediato al programa, sino que prefirieron esperar unos meses “porque el gobierno (de Estados Unidos) no había dicho qué iba a pasar después de (los dos años del) parole, y no nos queríamos ver en esta situación que estamos pasando ahora”.

