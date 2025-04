Crece la disidencia contra la guerra en las FDI a medida que reservistas de la unidad de élite se unen a la protesta

“El Gobierno no asumió la responsabilidad de la catástrofe y no admite que no tenga un plan ni una solución para la crisis”, escribieron los autores. “Nos unimos al llamado de las tripulaciones aéreas a todos los ciudadanos israelíes para que actúen y exijan, en todas partes y por cualquier medio, el regreso de los rehenes de inmediato y el cese de los combates”.

