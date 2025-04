“No a la carne de Argentina”: ante la advertencia de EE.UU., exportadores argentinos podrían llevar sus productos a China

“Vamos a poner a Estados Unidos primero; no a China, no a India, no a la carne de Argentina”, expresó en una entrevista a la cadena Fox, y añadió: “Los negocios como los conocíamos no existen más, el status quo no existe más”.

