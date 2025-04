“EE.UU. ha perdido credibilidad”, dice Julio María Sanguinetti a CNN

China ha tenido una visión de largo plazo que viene cumpliendo, y ahora con algunos puntos álgidos en los cuales el mayor hoy es Panamá, donde la presión norteamericana es muy ostensible. Ha estado nada menos que el secretario de Defensa ―no el de Comercio― en Panamá hablando de que Estados Unidos no acepta que haga un uso de defensa China, que no creo que sea su interés, sino que su interés comercial. Es decir, China no está, a mi juicio, en un planteo de estrategia militar. Está sí en una posición clara de expansión comercial y todo lo políticamente necesario que conlleva.

Supongo que Europa puede tener un poco más de interés, o debería tener. Pero cada uno juega su interés. Entonces me parece que hoy tampoco tenemos por qué salir abiertamente a enfrentarnos ―aparentemente― a Estados Unidos. Vuelvo a decir, no estamos hoy en su radar, no nos introduzcamos en él para ser parte del conflicto.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.