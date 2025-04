Quién es Eugene, qué pasa con Abby y Ellie en ‘The Last of Us’ y las preguntas que deja el estreno de su segunda temporada

Como si el mundo de “The Last of Us” no tuviera ya suficientes problemas, el estreno de la temporada demostró que no solo hay monstruos fuera de las puertas de Jackson.

Sabemos que Gale es un personaje original de la serie de televisión y no aparece en el videojuego, pero Eugene es un personaje del canon del videojuego “The Last of Us Part II”. En el juego, es un exmiembro de las Luciérnagas que tuvo una esposa llamada Claire antes de morir de un derrame cerebral. El actor Joe Pantoliano ha sido elegido para interpretar a Eugene esta temporada, quizás a través de flashbacks, pero se sabe poco más sobre cómo los productores incorporarán a este personaje a la serie.

Gale reconoció que Joel no tuvo más remedio que matar a Eugene, pero no explicó por qué, aunque suponemos que fue porque se había infectado. Ella se ablandó y le ofreció ayuda si era honesto con ella. (Por supuesto, no lo fue y terminó la sesión abruptamente).

