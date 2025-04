Un tatuaje equivocado puede hacer que la Policía te detenga. Pero en El Salvador más gente quiere tatuarse

García dijo que algunos símbolos que había visto advertían a la gente que no viera, no escuchara y no hiciera nada contra las pandillas, mientras que otros conmemoraban a compañeros muertos u otras conexiones personales: “Mujeres que aman, mujeres que las han traicionado”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.