Aproximadamente el 25 % de los trabajadores del IRS planean aceptar la oferta de indemnización

Estas cifras son preliminares y podrían cambiar a medida que se finalice la documentación y se verifiquen los datos. No todos los que se inscribieron en el programa terminarán renunciando, por ejemplo, aquellos que no son elegibles. CNN se ha comunicado con el Departamento del Tesoro, que incluye al IRS, para obtener comentarios. El IRS no hizo comentarios.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.