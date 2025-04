Hoy es el último día para declarar impuestos al IRS en EE.UU. Qué hacer, cómo extender la fecha y más

Si no presentas la declaración y no has solicitado una prórroga —o si no pagas hoy el resto de lo que debes al IRS para 2024— puedes estar sujeto a una multa por no presentar la declaración equivalente al 5% del saldo que debes más intereses por cada mes que no presentes la declaración; y/o a una multa por no pagar equivalente al 0,5% de lo que debes más intereses cada mes hasta que pagues la totalidad.

La mayoría de los declarantes aplican ahora la deducción estándar, una cantidad fija que se deduce de los ingresos (US$ 14.600 para los declarantes solteros y los casados que declaran por separado; US$ 29.200 para las parejas casadas que declaran conjuntamente; y US$ 21.900 para los cabezas de familia).

