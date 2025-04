Este calamar colosal se asemeja a una “escultura de cristal” en sus primeras imágenes tomadas en las profundidades marinas

“He investigado calamares de aguas profundas, incluido el colosal, desde principios de la década de 2000, y puedo decir que, sinceramente, esta es una de las observaciones más emocionantes que hemos tenido durante el tiempo en el que he estado trabajando en cefalópodos de aguas profundas”, dijo Bolstad durante la conferencia de prensa. “Una de las cosas que me encanta de estas imágenes es lo delicado que parece ser este animal. Parece una escultura de cristal. El ver a estos animales… prosperar y en ese estado delicado, me hace pensar en lo que se necesita para que los seres humanos lleguen a ese entorno, incluso de manera remota… Es un gran recordatorio de lo mucho que nos queda por aprender de la naturaleza”.

