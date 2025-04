Regulador aprueba fusión entre Capital One y Discover, allanando el camino para nueva y gran compañía de tarjetas de crédito

El acuerdo que involucra a todas las acciones, anunciado por primera vez hace más de un año, le daría a Capital One una ventaja importante frente a los bancos emisores de tarjetas de crédito competidores, como JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, que no procesan transacciones por sí mismos.

