Ryan Gosling protagonizará la nueva película de ‘Star Wars’, prevista para 2027

Entre 2015 y 2019, Lucasfilm estrenó una nueva película de “Star Wars” cada año, incluyendo “The Force Awakens”, “The Last Jedi” y “The Rise of Skywalker”, dentro de la saga Skywalker y los títulos independientes “Rogue One: A Star Wars Story” y “Solo: A Star Wars Story”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.