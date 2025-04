Era la capital europea de la fiesta hedonista. Pero la Generación Z quiere otro tipo de diversión

También ha notado que la gente más joven no sale tanto, en parte porque no pudieron soltarse en las fiestas durante la pandemia en sus años formativos. Pero el gasto de las noches en discotecas establecidas también ha impulsado un resurgimiento más joven de algunas fiestas underground, y Jazmati dijo que tiene la esperanza de que Berlín encuentre lugares —quizás en las afueras, en barrios poco frecuentados o en diferentes tipos de espacios— para mantener viva la subcultura cultura under.

El aumento de costos ha dificultado indudablemente que la escena de fiestas prospere, y un mayor costo de vida en Berlín —que antes se destacaba entre las grandes ciudades europeas por sus alquileres relativamente baratos, que atraían a artistas y a quienes buscan ocio— ha afectado la escena nocturna. Las tarifas de entrada que solían oscilar entre 10 y 15 euros (entre US$ 11 y 17) no hace mucho tiempo han aumentado a 20 o incluso 30 euros. “Un montón de mis amigos estarían dispuestos a salir, pero simplemente no pueden gastar 40 euros”, dijo Daria.

“Para mí, salir a bailar se trata de pasar el rato con personas que te agradan, poder expresarte libremente, estar relajado”, añadió. “Y por lo que he oído y visto, realmente no puedes estar relajado si no sabes si vas a entrar, si tienes que comportarte o lucir de cierta manera”.

