Qué hay que saber de la orden de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. sobre la Ley de Enemigos Extranjeros

Notablemente, la Corte Suprema no concedió técnicamente la solicitud de la ACLU en su orden de medianoche, pero no obstante dio a los grupos lo que buscaban: una suspensión temporal de las deportaciones en cuestión hasta que tuviera más tiempo para revisar la apelación. Esa decisión no significa necesariamente que los migrantes ganarán su caso, solo que no pueden ser removidos por ahora.

¿Cuánto aviso? La corte no lo dijo. ¿Cómo reconciliar el hecho de que las peticiones de hábeas corpus son típicamente presentadas por prisioneros para buscar la liberación de la detención, no para detener deportaciones? Casi silencio. ¿Y qué pasa con los más de 200 venezolanos que ya fueron apresuradamente subidos a aviones y deportados a El Salvador? No está claro.

