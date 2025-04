23 frases memorables del papa Francisco

“Yo no quería”, respondió Francisco. De hecho, “una persona que quiere convertirse en papa no se ama a sí misma. Y Dios no lo bendice”, dijo el pontífice.

“Cuando me encuentro con una persona gay, tengo que distinguir entre su ser gay y ser parte de un lobby. Si aceptan al Señor y tienen buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlos? Ellos no deben ser marginados. La tendencia [a la homosexualidad] no es el problema… ellos son nuestros hermanos”. En ese sentido, insistió en que el problema son los “lobbies que actúan en contra de los intereses de la iglesia”, dijo a periodistas entonces.

