José María Poirier: “Bergoglio fue un gran reformador”

Sobre la relación del Papa con su país natal, reflexionó: “Eso es muy curioso. Por más que él trate de justificar los inconvenientes que le impidieron su viaje programado, me queda la impresión de que él decidió no volver. Cosa muy curiosa en un hombre tan apegado al país y particularmente a su ciudad, Buenos Aires. Y sin embargo, bueno, eso no se dio”.

