Caruso Lombardi: “Jorge Macri se tiene que encargar de sacar el olor a pis, no los legisladores”

Finalmente, criticó el discurso tradicional de la política: “¿Trabajan como tienen que trabajar? Si yo hablo con todos los términos políticos, sería uno más del montón. Yo hablo como soy yo, como hablo en el fútbol, en la vida. Soy muy clarito para hablar, y si me equivoco, me gusta que me lo digan, porque sigo aprendiendo”.

Caruso fue tajante sobre su visión de la política: “Lo que no me gusta es que no le dicen la verdad a la gente. Es raro cuando políticos de mucho nombre se tiran a legislador. Los candidatos a legislador solo podemos sacar leyes”.

“Al MID llegué por Oscar Zago, que siempre me pedía que me meta en la política, pero yo estaba dirigiendo en el fútbol”, contó. “Estoy entusiasmadísimo por la gestión más que por la política. Si me votan todos los que me saludan, que los otros candidatos ni se presenten”.

