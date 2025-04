Cómo la vida temprana del papa Francisco en Argentina arroja luz sobre su tiempo en el Vaticano

“Un día de junio de 2013 sonó el teléfono, y una voz familiar dijo: ‘Hola Oscar, soy Jorge Mario’, y yo dije, ‘¡El papa me está llamando!’ A pesar de nuestra amistad, todavía me sorprendió mucho que el papa me llamara”, dijo Crespo.

Amalia Damonte dijo a los periodistas en 2013 que el nuevo papa le envió una carta cuando ambos eran niños. “Me dijo: ‘Si no me caso contigo, me haré sacerdote’”, recordó.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.