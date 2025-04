Con los aranceles de Trump, despídete de las camisetas de US$ 5

Estados Unidos no solo depende en gran medida de China, sino también de la fabricación de ropa a bajo coste en países como Vietnam y Bangladesh. Debido a que no existen alternativas para producir ropa en Estados Unidos a costes competitivos o a gran escala, los compradores podrían pagar un 65 % más por la ropa y un 87 % más por el calzado en el próximo año, según un análisis del Yale Budget Lab, un centro de investigación política no partidista. A largo plazo, los precios de la ropa subirán un 25 % y los del calzado un 29 %.

Aunque los aranceles de Trump elevarán el coste de la mayoría de la ropa, los aumentos de precio más pronunciados serán los de los productos básicos como las camisetas de US$ 5, el paquete de seis pares de calcetines de US$ 10 y las zapatillas deportivas de US$ 25 que usan muchos estadounidenses, dicen investigadores de política comercial y economistas.

