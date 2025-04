Mientras los demócratas actúan por Ábrego García, algunos temen que los votantes no valoren el argumento del debido proceso

“Creo que muchos votantes, tanto republicanos como demócratas, están cansados ​​de los funcionarios electos y políticos que simplemente no le hacen caso a la ley”, declaró Van Hollen por separado a Dana Bash de CNN el domingo. “Cualquiera que no esté dispuesto a defender la Constitución no merece liderar”.

