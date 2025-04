Malena Guinzburg: “Ojalá el legado de Francisco continúe”

En La Mañana de CNN; contó que “hace casi un año conocí al Papa. Cuando me llamaron pensé que era una joda. Me invitaron pero el pasaje me lo pagué yo”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.