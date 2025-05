15 frases destacadas de José “Pepe” Mujica

Por Darío Klein, CNN en Español

José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay, fue conocido por sus largos y profundos discursos. Aquí, algunas de sus frases más destacadas.

“El problema que tenemos es de carácter político. Los viejos pensadores —Epicuro, Séneca o incluso los Aymaras— definían: ‘Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho, y desea más y más’. Esta es una clave de carácter cultural”. Discurso ante Conferencia de Desarrollo Sostenible de la ONU (Río + 20) – junio 2012

“Como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer porque si no crece es una tragedia inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo – o tú – no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad”. Conciencia Sur: el mundo según Pepe Mujica. Deutsche Welle

“El mundo está cambiando a cada rato y, lo que es peor, a cada rato está cambiando la teoría de cómo se construye un mundo mejor”. Discurso de Asunción de la Presidencia de la República de Uruguay, ante el Parlamento Nacional – 1 de marzo de 2010.

“Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor, ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar, una y mil veces, mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida, que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar”. Human. Documental. – 2015.

“La utopía cumple la función de guiarnos en medio de la incertidumbre por la que navegamos. Entonces ya no es más utopía, tiene el calor de ser una guía para la vida real. Nosotros no nos proponemos alcanzar una estrella, sin embargo ésta nos puede permitir caminar con un rumbo concreto acá en la tierra. Por eso la utopía nunca está terminada, nunca está completa, nunca está perfecta”. “Charlando con Pepe Mujica. Con los pies en la tierra”. Mario Mazzeo, Ediciones Trilce, 2002.

“Aunque parezca raro he cultivado siempre las cosas con pasión pero estoy despojado de odio. El odio es como el amor, ciego; pero el amor en última instancia es creador, el odio destruye”. Fuente: Entrevista con Gerardo Rozín, “Morfi, todos a la mesa”. Telefé – 2017.

“Es una necesidad histórica. Que (la democracia) te desbanque de vez en cuando y te revuelque y te haga volver a la humildad republicana y te quedes sin nada y tengas que arrancar de nuevo para purificarte. Porque te digo algo: el poder te enciende todos los demonios”. “Pepe Coloquios”. Alfredo Garcia. Fin de Siglo, 2009.

“El desafío ecológico es que las nuevas generaciones, los que están entrando hoy a las universidades, los que van a tener la responsabilidad de manejar el mundo que va a venir, estén a la altura de las circunstancias y no cometan los errores que han cometido las nuestras. De lo contrario lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida misma”. “Pepe Mujica en sus Palabras”, Debate, 2020.

“Entender lo elemental, lo más simple: para ser felices necesitamos la vida de los otros. Los individuos solos no somos nada, los individuos dependemos de la sociedad, y la marcha de la sociedad es lo que nos permite enriquecer y mejorar permanentemente nuestra vida”. Discurso durante su Condecoración de la Orden Nacional al Mérito de Ecuador – 2014.

“La política no debe ser una profesión de la cual se vive, debe ser una pasión para la cual se vive. Una pasión creadora, que no garantiza que no se cometan errores. Nuestras limitaciones humanas nos imponen los errores. Pero a la política se debe ir como va el artista cuando está creando una obra: con la mejor honradez que pueda y poniendo de sí”. Vota y verás. Reflexiones de Pepe Mujica. Syncretic Press, 2018.

“Lo imposible cuesta un poco más y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes: en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerzas para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un Arco de Triunfo, no hay un Paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque moriste en la guerra, no. La quedaste y punto. Lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella, e intentar transmitirla. Porque la vida no es sólo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés siempre tenés algo para darle a los demás”. Discurso durante su Condecoración de la Orden Nacional al Mérito de Ecuador – 2014.

“Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo y tuvimos tiempo… tuvimos 7 años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto: o logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está adentro tuyo, o no logras nada”. Human. Documental – 2015.

“Yo no probé jamás en mi vida marihuana. Conozco otros vicios: el cigarro. Si para ser libre yo tengo que tomar una droga estoy frito. La libertad la tengo acá (en la cabeza) o no la tengo. No se puede comprar la libertad en frasquitos, esa es una dependencia brutal. Si soy dependiente no soy libre”. Uruguay’s President José Mujica. VICE Podcasts – 2014.

