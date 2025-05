Así fue la Presidencia de José “Pepe” Mujica: luces y sombras de cinco años que pasaron a la historia

“No se trata de plantearnos el volver a la época del hombre de las cavernas, ni de tener un ‘monumento al atraso’. Pero no podemos seguir, indefinidamente, gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado. Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que tenemos es de carácter político. Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca o incluso los Aymaras- definían: ‘pobre no es el que tiene poco sino el que necesita infinitamente mucho, y desea más y más’. Esta es una clave de carácter cultural. (…) Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo ‘rechinan’. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente no es la causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir”.

Pero, según él mismo ha reconocido, seguramente su mayor frustración haya sido no haber podido transformar la educación uruguaya. Pese a aumentar notoriamente el presupuesto para la educación, no logró concretar una reforma educativa que se planteó el primer día de su gobierno cuando manifestó en su discurso de investidura el 1 de marzo de 2010: “educación, educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela escribiendo 100 veces ´debo ocuparme de la educación”. Años después, en una entrevista con el programa “ Salvados ”, en 2014, dijo: “Frente a ciertas reformas de la enseñanza me sentí solo en este país. Fracasé”.

