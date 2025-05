Cassie Ventura detalla los “Freak Offs” y el abuso que sufrió por parte de Sean “Diddy” Combs en el segundo día del juicio

“No estoy segura de qué pasó, pero Sean me golpeó y tenía un ojo morado, y en ese momento, todo lo que podía pensar era en salir de ahí de forma segura”, dijo. “Tenía mi premiere, no quería arruinarla, así que me fui”.

El incidente ocurrió antes de su primera gran premiere de una película, explicó Ventura en el estrado el martes. Testificó que Combs quería planear un “Freak Off” con un escort masculino, y ella no quería que Combs se enojara si decía que no, pero no quería comprometerse antes de la premiere.

“Se volvió violento y decidí irme”, dijo. “Sean me siguió al pasillo cerca de los ascensores, me agarró, me lanzó al suelo, me pateó, intentó arrastrarme de vuelta a la habitación, tomó mis cosas”.

Testificó que hizo lo que le dijeron porque sentía que no podía decir que no. “Si eso era algo que Sean quería que sucediera, eso era lo que iba a suceder. No había otra manera de evitarlo”, dijo.

“Me sentía asquerosa. Estaba humillada. No tenía las palabras para expresar en ese momento lo horrible que realmente me sentía, y no podía hablar con nadie al respecto”, añadió Ventura.

