Convertir el jet de lujo regalado a Trump en el Air Force One podría costar cientos de millones de dólares

Boeing tiene un contrato de US$ 3.900 millones para reemplazar los dos jets del Air Force One, pero ya reportó pérdidas por un total de US$ 2.500 millones desde que acordó ser responsable de lo que se ha convertido en un aumento de costos desorbitado.

