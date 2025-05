Zelensky está dispuesto a reunirse solo con Putin y descarta encontrarse con otros funcionarios rusos, según su asesor

Al preguntársele si Zelensky se reuniría con otros funcionarios rusos además de Putin, el asesor presidencial ucraniano Mykhaylo Podolyak respondió el martes: “No, por supuesto que no. Ese no es el formato. El presidente no puede reunirse con nadie más”, declaró en el Breakfast Show, un canal de YouTube dirigido por el periodista ruso Aleksandr Plyushchev.

