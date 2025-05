Petro firma acuerdo de intención con China sobre la Ruta de la Seda en medio de guerra arancelaria de Trump

Este acercamiento comercial con China sucede en momentos en que se cumplen 13 años del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. “Hoy es un día clave para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Conmemoramos 13 años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, y no hay mejor forma de hacerlo que mostrando cómo el potencial colombiano se transforma en oportunidades reales de negocio. Desde su implementación, el acuerdo ha representado para Colombia más de US$ 169.000 millones en exportaciones hacia EE.UU., ha duplicado la inversión, triplicado la llegada de turistas estadounidenses y ha permitido elevar la participación de productos no minero-energéticos del 29% al 60%”, sostuvo este miércoles María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana al inaugurar en Bogotá una rueda de negocios entre empresarios de Colombia, Estados Unidos, México y Canadá.

