“Que nos den una fe de vida”: cómo deportaciones del Gobierno de Trump impiden a familiares saber dónde están seres queridos

Cuando el amigo de Ricardo contactó a Together and Free, hicieron la búsqueda para ver si se encontraba en el centro de detención de Texas pero no lo hallaron.

“En varios otros casos que nos llamaron parientes encontramos enseguida a las personas en otro centro de detención o en un en una cárcel local, pero en este caso no lo encontrábamos, así que nos parecía probable que sí, que era parte de ese grupo que lo mandaron a Cecot pero no se sabía porque no encontramos ninguna confirmación”, dijo Brené a CNN.

Su hermano dijo a CNN que ha sido angustiante para su familia pues ha intentado localizarlo, pero no ha tenido éxito. Aunque el DHS dijo que fue enviado a El Salvador, Héctor dice que no ha podido establecer comunicación con él y no sabe con certeza dónde está.

