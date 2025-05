Una semana de diplomacia convulsa deja a Ucrania prácticamente en el mismo lugar que estaba al principio

Y, como en el caso de la esquiva cumbre entre Trump, Zelensky y Putin, no esperen que esta embriagadora mezcla de egos, deferencia y aversión dé resultados. ¿Es la lección de la semana pasada que Trump, en persona, obligará a Putin a aceptar concesiones que meses de presión, y años de brutales luchas en el campo de batalla, no han conseguido? Puede que incluso una eventual cumbre entre Trump y Putin no arregle la guerra, sino que reinicie el reloj de la diplomacia y, como esta semana, deje a Ucrania de nuevo en cero.

No sabemos cómo gestionaron los líderes europeos la llamada de este viernes, con un Macron preocupado en el centro, pero seguramente tuvieron que recordar a Trump las promesas hechas. Trump se ha mostrado reacio a presionar o hablar mal de Putin en público. No obstante, ahora su credibilidad ante sus aliados europeos más cercanos —el “sabelotodo” Macron y el “duro negociador” Starmer, que le ofreció una segunda visita de Estado— está en juego. No está claro si esto le conmoverá.

