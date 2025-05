Trump dice que hablará por teléfono con Putin el lunes

“Miren, no va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿de acuerdo? Y obviamente él va a ir. Iba a ir, pero pensó que yo iba a ir. No iba a ir si yo no estaba allí”, afirmó Trump a bordo del Air Force One.

