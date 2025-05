Putin acaba de demostrarle a Trump lo poco que lo necesita

Trump sentía que tenía una opción. Su perspicacia empresarial no ve mérito alguno en una inversión a largo plazo en un conflicto con un enemigo con el que preferiría llevarse bien, cuyo mejor resultado es devolver a Europa la paz que conoció antes. No hay acuerdo posible. Putin no compra nada; busca conquistar y tomar. Trump no tiene nada que vender, salvo el respaldo de Estados Unidos a sus aliados tradicionales. Es imposible que Putin y Trump puedan ganar y conservar su prestigio a la vez.

Durante casi tres años de guerra, los medios estatales rusos han estado dando sermones a su audiencia: no solo están en conflicto con Ucrania, sino también con toda la OTAN, incluido Estados Unidos. La presidencia de Trump ha creado una pequeña ventana de oportunidad para que el Kremlin pueda convencerse de una mejor posición, o incluso aliviar el sufrimiento de algunas sanciones occidentales. Pero esto no cambia el propósito ni el mensaje central del Kremlin: esta es una guerra existencial, para restablecer su preeminencia en el extranjero cercano. Se ha infligido tanto dolor y pérdida al pueblo ruso a causa de las asombrosas bajas de guerra que obtener resultados entre regulares y pobres podría limitar significativamente la longevidad del liderazgo ruso. Esta no es una guerra que puedan dar por perdida.

