Reino Unido, Francia y Canadá amenazan con sanciones si Israel continúa con su nueva ofensiva en Gaza

“Incluso nuestros aliados más cercanos en el mundo —senadores estadounidenses que conozco personalmente y que han apoyado incondicionalmente a Israel durante décadas— me dicen: ‘Les brindamos todo el apoyo para lograr la victoria: armas, apoyo a sus esfuerzos por eliminar a Hamas, protección en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero hay una cosa que no podemos aceptar: imágenes de hambruna masiva… Si eso sucede, ya no podremos apoyarlos’”, dijo Netanyahu en un mensaje publicado en Telegram.

