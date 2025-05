Un “nuevo capítulo” en las relaciones entre China y América Latina: ¿avanza Beijing ante el vacío dejado por Washington?

“Una de las razones, menos obvia que otras, es que EE.UU. ha sido un socio confiable durante mucho tiempo, y eso ya no es así, sobre todo dada la rapidez y, francamente, la crueldad con la que se han suspendido algunos de estos programas. Así que creo que eso le da una ventaja a un país que quizá no tenga la reputación como el más confiable, pero que ciertamente no sufre ese tipo de críticas: China”, explicó.

Algo similar explicó a CNN la vicepresidenta del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Carola Ramón Berjano, quien afirma que el dilema de América Latina no puede resolverse eligiendo a uno u otro. “Tenemos que entablar lazos con los dos, establecer lo que algunos llaman un ‘alineamiento no activo’, que no implica neutralidad ni equidistancia, sino estar más cerca de Estados Unidos en algunos aspectos, y más cerca de China en otros. No politizar todos los vínculos, sino ser más estratégicos”.

