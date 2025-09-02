Dwayne “The Rock” Johnson dice que se sintió “encasillado” como estrella de Hollywood

Por Amarachi Orie, CNN

Dwayne “The Rock” Johnson, cuyo papel en la película de boxeo “The Smashing Machine” marca un giro dramático en su carrera actoral, dijo que se sintió “encasillado” como estrella de superproducciones.

El exluchador de la World Wrestling Entertainment (WWE), conocido por interpretar personajes carismáticos y atléticos en películas de acción de alto voltaje como la saga “Fast & Furious”, “San Andreas” y “Skyscraper”, asume en su nueva película un personaje mucho más matizado: el papel de Mark Kerr, luchador de las asociaciones MMA y UFC de artes marciales mixtas.

El verdadero Kerr fue el protagonista de un documental de HBO en 2002 que relató su abuso de sustancias y exploró la brutalidad del deporte al que había dedicado su vida.

Johnson lloró cuando “The Smashing Machine” recibió una ovación de pie de 15 minutos en el estreno mundial de la película en la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, la noche del lunes.

“Muchas veces, es más difícil para nosotros, o al menos para mí, saber de lo que eres capaz cuando te han encasillado en algo”, dijo Johnson a los periodistas en Venecia.

“Ya sabes, cuando estás en Hollywood, como todos sabemos, todo se ha vuelto sobre la taquilla. Y puede ser muy contundente y puede empujarte a una categoría y a un rincón”, continuó, antes de admitir que cedió a la presión comercial.

“Este es tu camino. Esto es lo que haces, y esto es lo que la gente quiere que seas, y esto es lo que Hollywood quiere que seas. Y lo entendí. Y hice esas películas y me gustaron y fueron divertidas. Algunas fueron realmente buenas y les fue bien, y otras no tanto”, dijo Johnson.

“Simplemente tenía este deseo ardiente y esta voz que decía, de nuevo, ‘¿y si? Pero, ¿y si hay más? ¿Y si puedo?’”, agregó.

El actor de 53 años, que se unió a la junta directiva de TKO Group Holdings, la empresa que agrupa a WWE y UFC tras su fusión, pronto regresará para la nueva temporada del programa de fútbol de ESPN “Manningcast”.

“The Smashing Machine”, dirigida por Benny Safdie, se estrenará en Canadá en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 8 de septiembre, antes de debutar en Estados Unidos y Reino Unido el mes siguiente.

