La Casa Blanca rechaza especulaciones sobre la salud de Trump

Por Adam Cancryn y Kristen Holmes, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump volvió a aparecer en público este martes para anunciar una nueva ubicación para la sede del Comando Espacial de EE.UU. —y demostrar que los rumores sobre su fallecimiento han sido exagerados.

Trump recibirá a invitados en la Oficina Oval esta tarde, rompiendo una ausencia de una semana del foco público que dio lugar a teorías virales de que el presidente estaba gravemente enfermo o incluso había muerto.

Los rumores se apoderaron de las redes sociales, circulando rápidamente en BlueSky y X entre influencers conspiracionistas que ya habían cuestionado los moretones recurrentes vistos en la mano de Trump.

Trump, quien según múltiples fuentes cercanas al mandatario siempre ha sido muy consciente de su moretón en la mano, pareció intentar acabar con la narrativa el lunes, insistiendo en que “NUNCA ME HE SENTIDO MEJOR EN MI VIDA” en una publicación de Truth Social.

Y aunque se mantuvo fuera del ojo público, estuvo lejos de estar en silencio. El viernes, Trump concedió una extensa entrevista al Daily Caller, opinando sobre una variedad de temas, desde su ofensiva contra el crimen hasta la guerra en Ucrania y su proyecto de renovación en expansión de la Casa Blanca.

También publicó compulsivamente en Truth Social durante el fin de semana; en un momento el sábado, publicó un mensaje de 247 palabras —con video adjunto— relatando su enfrentamiento con un subcontratista al que acusó de haber rayado la nueva mampostería en el Jardín de las Rosas.

Mientras tanto, los fotógrafos capturaron varias imágenes de él viajando hacia y desde su campo de golf en Virginia.

En un comunicado el martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump “está perfectamente bien y tiene una enorme cantidad de energía”.

“La especulación inventada en línea es absurda y sin fundamento, y claramente está siendo impulsada por activistas demócratas y lunáticos de izquierda”, dijo Leavitt a CNN. “(Trump) ha sido completamente transparente sobre su salud con el público, a diferencia de su predecesor, quien pasó semanas sin hablar con los medios y pasó un tercio de su presidencia durmiendo en vacaciones”.

Detrás de escena, las fuentes cercanas a Trump dijeron que los moretones ocurrían mucho antes de que retomara el cargo. Se ha hecho evaluar la mano varias veces, indicaron las fuentes, y cada vez con una conclusión similar relacionada con su edad y el uso de aspirina.

Aun así, la evidencia durante el fin de semana de que Trump seguía muy vivo ha hecho poco para calmar la especulación en los rincones conspiracionistas de internet que se han obsesionado con su salud desde que circularon fotos a principios de este año mostrando moretones en sus manos, junto con imágenes de principios de este verano mostrando hinchazón en sus piernas.

La Casa Blanca comentó en ese momento que el hombre de 79 años había sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición común en personas mayores en la que las válvulas dentro de ciertas venas no funcionan como deberían, permitiendo que la sangre se acumule en las venas. Un examen no encontró indicios de condiciones más graves, escribió el médico de Trump, el Dr. Sean Barbabella, en ese momento.

“La insuficiencia venosa crónica es un diagnóstico increíblemente común”, dijo la Dra. Megan Ranney, decana de la Escuela de Salud Pública de Yale y médica de emergencias, a CNN. “Suponiendo que los informes de (Barbabella) sean ciertos, sugeriría que el diagnóstico del presidente Trump es casi incidental, y según esos informes, han descartado todas las cosas peligrosas que podrían haber causado hinchazón en las piernas”.

En cuanto a los moretones en el dorso de la mano de Trump, Barbabella los atribuyó a una “irritación menor de los tejidos blandos” producto de una combinación de apretones de manos frecuentes y el uso de aspirina por parte de Trump, lo que puede hacer que los moretones sean más comunes.

La atención puesta en el moretón ha molestado a Trump y lo ha hecho sentir cohibido, y hasta hace poco solía cubrir el moretón con mucho maquillaje. Problemas con su mano, según varias fuentes, se remontan a la campaña, cuando en una ocasión sangró después de cortarse al estrechar la mano de una mujer con un anillo y uñas largas.

“Ahora ya superó la parte de la autoconciencia—por eso lo están viendo más”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN. “Tomó la decisión de dejar de cubrirlo y simplemente asumirlo porque sabe que la gente ya lo sabe”.

La visibilidad del moretón durante la reunión del gabinete de la semana pasada—combinada con el intento evidente de Trump de cubrirlo a veces con la otra mano—reavivó los comentarios en línea sobre su salud.

Tras esa aparición, la Casa Blanca señaló el comunicado anterior emitido por Barbabella.

Los asistentes de Trump han destacado con frecuencia su resistencia y accesibilidad en los últimos meses, alardeando de sus constantes interacciones con la prensa y contrastando su dominio del ciclo diario de noticias con su predecesor, Joe Biden, quien tuvo una presencia pública mucho más limitada durante una presidencia marcada por cuestionamientos sobre su edad y agudeza mental.

Pero su agenda intensiva pareció solo alimentar la especulación cuando no incluyó ningún evento público en su agenda oficial durante seis días. Trump almorzó con el vicepresidente J. D. Vance el miércoles pasado y firmó decretos el jueves en una sesión cerrada a la prensa, antes de pasar el largo fin de semana yendo y viniendo entre la Casa Blanca y su campo de golf.

Antes de hablar el martes, Trump no se había dirigido a la prensa en la Casa Blanca desde el martes 26 de agosto, cuando respondió preguntas de los reporteros durante una maratónica reunión pública de su gabinete de 3 horas y 17 minutos.

Según una revisión de CNN de la guía diaria del presidente, esos seis días marcan el período más largo en que Trump no ha hablado con reporteros en público desde que asumió el cargo—aunque durante ese tiempo sí concedió una entrevista al conservador Daily Caller. Trump también apareció donde los reporteros podían verlo durante el fin de semana, haciendo viajes a su campo de golf el sábado, domingo y lunes del fin de semana festivo, aunque no habló públicamente.

No es inusual que el presidente, quien a menudo pasa los fines de semana en una de sus muchas propiedades de golf, evite a la prensa durante el fin de semana y los días festivos.

Trump, quien cumplirá 80 años el próximo junio, ya es la persona de mayor edad en ser investida como presidente. Y su renuencia a responder preguntas sobre su mortalidad, combinada con los testimonios a menudo exagerados sobre su vigor por parte de quienes lo rodean —el representante Ronny Jackson, exmédico de Trump, en julio lo llamó “el presidente más saludable que esta nación haya visto”— solo ha aumentado el escrutinio sobre su salud y condición física.

Ranney desestimó la repentina oleada de teorías sobre la salud de Trump como resultado de “pura especulación y la vorágine de teorías conspirativas en redes sociales”, más que de información concreta nueva.

“He escuchado muchas preguntas”, dijo sobre los moretones en la mano de Trump, señalando que las personas mayores tienen la piel más delgada y se les hacen moretones con mayor facilidad. “Pero con base en la información que se nos ha dado, uno debe suponer que simplemente es un poco torpe y toma aspirina”.

Aun así, Ranney alentó a vigilar de cerca la salud de los presidentes como una práctica estándar, aludiendo a una “larga historia de falta de transparencia sobre enfermedades presidenciales” que se remonta a los esfuerzos por ocultar la enfermedad paralítica de Franklin D. Roosevelt durante su presidencia en la década de 1930.

“Esta administración ha prometido una transparencia radical, y creo que el público estadounidense lo merece”, comentó.

A pesar de convocar frecuentemente a las cámaras a la Oficina Oval, Trump hasta ahora en su segundo mandato rara vez ha viajado fuera de la Casa Blanca salvo para visitar sus propias propiedades. Tampoco ha retomado los mega-mítines en todo el país que definieron su campaña y se convirtieron en una característica de su primer mandato.

Estos cambios han hecho poco para frenar el torrente de noticias generado por el Ala Oeste, con Trump emitiendo nuevos anuncios de política, amenazas personales y reflexiones políticas varias veces al día.

Pero con ambos partidos preparándose ya para las elecciones de medio término del próximo año, la atención viral que recibió la salud de Trump durante la última semana ofreció un vistazo de cómo los opositores del presidente podrían intentar mantener su bienestar en el ojo público y poner a Trump a la defensiva por su edad.

A medida que aumentaban las especulaciones en línea durante el fin de semana, el gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en Instagram una recopilación de Trump que incluía clips de su mano magullada y de él tropezando al subir las escaleras del Air Force One, todo acompañado de “I’m a Survivor” de Reba McEntire.

“Lo está intentando”, decía el pie de foto de la publicación.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

DJ Judd de CNN contribuyó a este informe.