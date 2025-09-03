Las 5 cosas que debes saber este 3 de septiembre: EE.UU. ataca bote, inmigrantes cubanos, desfile de China, deportaciones

Por CNN en Español

Tribunal de apelaciones dice que Trump invocó indebidamente la Ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones. Solo un país de América Latina no tiene ningún expresidente con problemas en la Justicia. Xi, Putin y Kim hacen una desafiante demostración de unidad. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Estados Unidos ejecutó un ataque militar contra una presunta embarcación con drogas vinculada al cártel Tren de Aragua, informó el presidente Donald Trump este martes. El mandatario agregó que 11 personas murieron en el ataque en “aguas internacionales”. Esta medida representa una escalada significativa del Gobierno de Trump contra los cárteles de la droga, varios de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras.

Un tribunal federal de apelaciones dividido dictaminó el martes que el uso que hizo el presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas es improcedente y bloqueó su aplicación en varios estados del sur, asestando otro golpe a la invocación de esta ley del siglo XVIII por parte de Trump.

Un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) devolvió la semana pasada a 161 cubanos deportados a la isla gobernada por el Partido Comunista, en lo que fue la primera vez en años que muchos de los hombres y mujeres a bordo tocaron suelo cubano.

El presidente de China, Xi Jinping, presidió un desfile militar en Beijing para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, flanquearon a Xi mientras caminaban por la Plaza de Tiananmén. Es la primera vez que los tres aparecen juntos en público, en un abierto desafío al orden mundial liderado por Estados Unidos.

Casi todos los expresidentes de América Latina enfrentan procesos judiciales por corrupción u otros delitos, desde Álvaro Uribe en Colombia hasta Jair Bolsonaro en Brasil. Perú ejemplifica el fenómeno con varios exmandatarios presos. La gran excepción es Uruguay, donde ningún expresidente ha sido investigado, un caso ligado a su cultura política austera y a su alta calidad democrática.

“Observólogos” buscan darle a un raro caracol una oportunidad en el amor en Nueva Zelandia

Desde un pequeño jardín en Nueva Zelandia, un caracol solitario aparece en busca de amor. Ned es el yin y el yang es otro molusco, pero encontrarle pareja se ha convertido en un esfuerzo a nivel nacional.

Dwayne “The Rock” Johnson dice que se sintió “encasillado” como estrella de Hollywood

Dwayne “The Rock” Johnson, cuyo papel en la película de boxeo “The Smashing Machine” marca un giro dramático en su carrera actoral, dijo que se sintió “encasillado” como estrella de superproducciones.

La amenaza de Lorena

El huracán Lorena avanza por el océano Pacífico con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, y amenaza a múltiples estados de México con lluvias fuertes.

US$ 1.300 millones

El premio mayor de Powerball se dispara a US$ 1.300 millones después de que ningún boleto acertara los seis números.

“Es evidente que la orden de conquistar la Ciudad de Gaza excede todos los estándares legales y morales. Esta orden es manifiestamente ilegal y no debe ser obedecida”.

–– Lo dijo un grupo de reservistas israelíes en una carta al abogado general militar, la máxima autoridad legal de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), donde piden que detenga la ofensiva planeada en la Ciudad de Gaza.

Astronauta capta impresionante aurora roja desde el espacio

El astronauta Don Pettit capturó una impresionante aurora roja desde la Estación Espacial Internacional. Estas raras luces se producen cuando las partículas solares chocan con la atmósfera superior de la Tierra.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Anna Wintour designó a la nueva editora principal en Vogue US y la elegida es Chloe Malle, quien actualmente se desempeña como editora de Vogue.com.

