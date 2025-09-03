¿Qué estados de México amenaza el huracán Lorena?

Por CNN Español

El huracán Lorena mantiene bajo advertencias y alertas a varias zonas de la península de Baja California y al noroeste de México, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) y el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN).

Una advertencia de tormenta tropical está vigente para la costa oeste de Baja California Sur, desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro, mientras que la alerta de tormenta tropical se extiende de Cabo San Lucas a Santa Fe y de Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos.

El SMN advirtió que Lorena dejará lluvias intensas, de hasta 150 milímetros, en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, así como precipitaciones muy fuertes en Baja California, Nayarit y Jalisco. Estas lluvias, acompañadas de descargas eléctricas, podrían causar inundaciones repentinas, deslaves y encharcamientos en zonas urbanas, además del incremento en ríos y arroyos.

Las bandas de lluvia continuarán afectando a Baja California Sur y se extenderán hacia el suroeste de Sonora y el sureste de Baja California hasta el viernes, con acumulados de hasta 38 centímetros en algunas áreas, de acuerdo con el NHC. Además, el organismo estadounidense advirtió sobre el riesgo de marejadas y corrientes marinas peligrosas a lo largo de la costa.

El SMN señaló que se esperan rachas de viento de hasta 120 km/h y oleaje de hasta 5,5 metros en la costa sur de Baja California Sur, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Sonora. Las autoridades mexicanas recomendaron a la población extremar precauciones, incluidas las embarcaciones marítimas, y mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil.

Lorena se desplaza en paralelo a la costa oeste de Baja California Sur y, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., podría acercarse a tierra entre la noche del jueves y el viernes. El sistema mantiene fuerza de huracán categoría 1, con vientos sostenidos de unos 120 km/h, pero se prevé que se debilite a tormenta tropical al momento de tocar tierra.

Lorena es el decimosegundo ciclón tropical con nombre que se forma en la temporada 2025 del océano Pacífico, donde también sigue su avance, más lejos de tierra firme, el huracán Kiko.

