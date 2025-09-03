Recuperan en Argentina una pintura antigua presuntamente robada por nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Por Federico Jofre y Mauricio Torres, CNN en Español

Las autoridades de Argentina recuperaron este miércoles una pintura del siglo XVII que, al parecer, fue robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, informó la Fiscalía de Mar del Plata en un comunicado.

Agregan que la obra “Retrato de una dama”, del artista italiano Giusseppe Ghislandi, fue entregada a la Fiscalía por el abogado de las dos personas investigadas por el presunto robo y quienes desde el lunes se encuentran detenidas.

El martes, la Fiscalía informó en otro comunicado que realizó cuatro allanamientos en diferentes puntos de Mar del Plata y puso en arresto domiciliario a dos personas por el caso: una descendiente del funcionario nazi Friedrich Kadgien y su pareja.

Ambas personas tendrán este jueves una audiencia de formalización de cargos, dijo la Fiscalía este miércoles.

CNN busca contactar a su abogado para saber cómo se declaran.

La pintura era buscada como parte de una investigación por un presunto robo cometido en el contexto de la ocupación nazi en los Países Bajos, durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con la Fiscalía, Kadgien fue un jerarca nazi que se ocultó en Argentina tras el conflicto bélico, como lo hicieron otros, tratando de evadir la justicia.

Archivos de los Países Bajos indican que la pintura pertenecía al comerciante judío de arte Jacques Goudstikker, a quien los nazis despojaron de su galería de arte en mayo de 1940. Los archivos también dicen que la obra después pasó a manos de Kadgien, quien murió en 1978 en Buenos Aires, según un reporte de la agencia AP.

La familia de Goudstikker busca recuperar las obras robadas al comerciante hace más de 80 años.

