Sobreviviente de Jeffrey Epstein cuenta que el impacto de lo sucedido quedó reflejado en sus anuarios escolares

Para muchas de las mujeres que fueron víctimas de Jeffrey Epstein, sus vidas se dividen en dos partes: antes y después de que él las agrediera sexualmente.

El cambio fue evidente para las amigas de Ashley Rubright después de que conoció a Epstein. Pero ella no reconoció la diferencia hasta que revisó sus anuarios escolares más de una década después.

“Todos los que firmaban mis anuarios decían cosas como: ‘¡Que tengas un gran verano!’, ‘Vamos a salir’, ‘Fue genial compartir este año contigo’”, recordó Rubright, al describir los comentarios “todos positivos” en una entrevista exclusiva con CNN.

Tras conocer a Epstein, poco después de cumplir 15 años, recordó: “En el siguiente anuario que salió… todos los comentarios eran diferentes: ‘Estoy muy preocupada por ti’, ‘No hagas nada estúpido este verano’”.

Rubright relató que se volvió iracunda y se fue de la casa de sus padres a los 17 años. Pasarían años antes de que relacionara sus problemas con Epstein.

“Pensé: ‘Vaya, eso realmente sí me impactó en aquel entonces’”.

Rubright nunca había compartido su historia públicamente. Aceptó hablar en exclusiva con CNN porque está “cansada de pasar por esto” y porque muchas de las víctimas de Epstein, a quienes considera sus “hermanas del alma”, están hablando esta semana ante el Congreso.

“La solidaridad es increíble”, indicó.

El cambio también fue evidente en la vida de Courtney Wild: tenía sobresalientes en la escuela intermedia, era la primera trompeta de la banda y capitana de porristas. Pero en el verano antes de entrar a la secundaria, mientras sus padres lidiaban con adicciones y eventualmente quedaron sin hogar, la vida de Wild se volvió difícil. Conoció a Epstein a los 14 años.

“También era pasar de uno de los vecindarios más pobres de West Palm Beach, cruzar el puente de Palm Beach, y era que fiera como un mundo diferente; era increíble”.

Wild se escapaba a la mansión de Epstein, llena de confusión, culpa y vergüenza, contó. Una vez dentro de la propiedad, en la sala de masajes, en su dormitorio, Wild dijo que Epstein la manipulaba y controlaba.

“Él trataba… de ponerse a mi nivel, y era bueno en hacer que esa situación tan extraña no pareciera rara, hasta que pasaba el abuso. La primera vez que ocurrió el abuso, solo recuerdo lo traumatizada que quedé y lo asqueada que me sentí conmigo misma. Eso cala hondo. Estás intentando descubrir la vida, quién eres, y ser usada y abusada es demasiado doloroso. Y luego ser revictimizada por el Gobierno una y otra vez, todavía de cierta forma hasta hoy”.

Lo que Wild llama la “revictimización” se remonta a 2007, cuando Epstein logró un acuerdo favorable con el Gobierno para evitar un proceso penal federal. El acuerdo fue aprobado por Alexander Acosta, entonces fiscal federal en Miami, quien se convirtió en secretario de Trabajo en el primer período de Trump en 2017. Las víctimas de Epstein afirman que no fueron notificadas del acuerdo de culpabilidad hasta después de que se había firmado, a pesar de que la notificación era un requisito legal.

Todos estos años después, la destrucción que Epstein causó en las vidas de las sobrevivientes aún las impacta cada día. Están las miradas extrañas cuando dejan a sus hijos en la escuela, la historia puede aparecer en la televisión de la farmacia local o pueden escuchar a la gente hablar de ello durante un viaje familiar a Walt Disney World.

Randee Kogan, una terapeuta que ha trabajado con algunas de las sobrevivientes durante décadas, llama a las preguntas y especulaciones constantes “una forma de encarcelamiento” para las niñas abusadas, ahora mujeres.

“Está teniendo un costo. Están apareciendo muchos detonantes. Surgen emociones que no te das cuenta en el momento en que lo estás leyendo, pero despierta ira, despierta recuerdos, despierta ansiedad, y luego lleva a pensar: ‘No puedo escapar de esto, así que necesito saberlo’, pero está afectando profundamente a todas”.

Algunas intentan evitar todo el ruido. No Rubright. Ella se está sumergiendo en él, para protegerse de ser tomada por sorpresa. “Es agotador”, dijo. “No puedo concentrarme en mi vida”, añadió, con la voz quebrada por la emoción.

Kogan dice que eso hace que el trauma se sienta como si hubiera ocurrido ayer, no hace 20 años.

Para Jena-Lisa Jones, quien conoció a Epstein cuando tenía 14 años, verlo en las noticias es un recordatorio constante. Él fue su primera experiencia sexual y asegura que la cambió para siempre. “Es una manipulación muy grande cuando tienes 14 años y no tienes dinero”.

Y aún hoy es una fuerza poderosa, afirmó.

“Son mundos de emociones. Un día puede ser como: ‘Estoy súper enojada. ¡Los voy a derribar a todos!’ Quieres acabar con todos, estás en este camino de guerra. Y luego otro día piensas: ‘Voy a acostarme en mi cama y voy a llorar para siempre porque esto nunca se va a ir. Voy a tener 70, 80 años y todavía no vamos a tener respuestas y todavía vamos a estar aquí y todavía vamos a estar hablando de esto’”.

Wild ha contado su historia tantas veces que tiene que recordarse a sí misma que le ocurrió a ella y reconectar con eso.

“Tengo que recordar que esto me pasó a mí, que no fue solo a Courtney, ¿sabes? En realidad me pasó a mí”, dijo.

Durante su reunión con legisladores esta semana, Wild y Jones planean presionar por mejores protecciones para víctimas y sobrevivientes como ellas, pero también por transparencia. Quieren que se divulgue todo el caso de Epstein, con los nombres de las víctimas redactados.

Temen que otras sobrevivientes que no han compartido sus historias puedan ser expuestas, o que videos de ellas siendo abusadas por Epstein cuando eran niñas, si existen, se hagan públicos.

“¿Existe algún video de lo que me pasó a mí?”, se preguntó Jones durante su entrevista con CNN.

A pesar de su viaje al Capitolio, ellas no entienden por qué este asunto se ha vuelto político.

“Esto es lo único en lo que todos los bandos deberían estar unidos”, dijo Jones.

“Mi mayor objetivo en el Congreso va a ser insistir en que ‘necesitamos respuestas y necesitamos proteger a las víctimas de estos crímenes’. Hagamos algo… El Gobierno nos falló. Entonces, ¿por qué, y por qué seguimos esperando?”.

Estas mujeres dicen que ya es hora de que cualquiera que haya mirado hacia otro lado o le haya dado un pase libre a Epstein responda por sus acciones.

“Siento que Alex Acosta debe rendir cuentas”, dijo Wild.

Durante su audiencia de confirmación como secretario de Trabajo, Acosta afirmó que, con base en las pruebas, su oficina decidió que un acuerdo de culpabilidad que garantizara que alguien fuera a prisión era algo positivo. Epstein cumplió 13 meses en una cárcel estatal por cargos de prostitución, y se le permitió salir de la prisión para trabajar en una oficina 12 horas al día, seis días a la semana.

Pero Wild todavía tiene preguntas. “Hagamos responsables a las personas que tenían cargos de muy alto perfil en nuestro Gobierno”, dijo.

No más vergüenza. No más excusas por cómo fueron tratadas siendo niñas, cuando necesitaban ayuda.

“Siento que debe haber rendición de cuentas por eso”, dijo Wild. “Definitivamente”.

