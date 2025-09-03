“Somos guerreros cuando se meten con nuestra tierra”, dice Maduro en medio de tensiones con EE.UU. y tras celebrar a China

CNN en Español

En medio de las tensiones que su país ha mantenido con Estados Unidos a lo largo de todo el año, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles, durante un acto en homenaje a China, que los venezolanos son “guerreros” cuando alguien busca afectar su tierra, historia o derechos.

Maduro hizo estas declaraciones un día después de que EE.UU. anunciara que destruyó una supuesta embarcación que, según Washington, pertenecía a la organización criminal Tren de Aragua y había salido de Venezuela cargada con drogas.

Estados Unidos dice que esta operación —en la que reportó la muerte de 11 personas— es parte de su estrategia contra el narcotráfico en el continente. A lo largo del martes, Venezuela buscó minimizar el anuncio y dijo que el video difundido del hecho fue creado con inteligencia artificial, algo que Washington rechaza.

Sin referirse directamente a lo sucedido, Maduro dijo este miércoles: “Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva. No es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, y les digo, Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza”.

“Somos gente que ama la paz, pero que lo sepan: somos guerreros, fieros, cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos, a las venezolanas, y no va a haber vendepatrias ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado que nos legaron los libertadores”, agregó.

Maduro habló durante un acto público con varios funcionarios de China para conmemorar el 80 aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Durante la ceremonia, Maduro también destacó la cercanía de Caracas con Beijing, rival político de Estados Unidos, e inauguró una plaza en honor al gigante asiático.

Venezuela y Estados Unidos acumulan más de siete meses de tensiones bilaterales por diversos temas que incluyen la migración y el combate al crimen organizado.

Uno de los momentos más tensos de este período ocurrió luego de que, hace unas semanas, el Gobierno del presidente Donald Trump acusó a Maduro de ser líder del Cártel de los Soles, una presunta organización criminal que, según Estados Unidos, se dedica al narcotráfico y otros delitos. Maduro y sus funcionarios más cercanos lo niegan.

Washington duplicó a US$ 50 millones la recompensa por información que lleve a la captura del gobernante venezolano, una medida que Caracas criticó y consideró ridícula.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.