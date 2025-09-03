Sospechoso del tiroteo mortal de un niño de 11 años por broma de “tocar y correr” es un veterano del Ejército de EE.UU.

Por Danya Gainor y Holly Yan, CNN

Julián Guzmán, de 11 años, y su primo estaban en una fiesta familiar el sábado por la noche cuando decidieron salir solos.

Lo que comenzó como una diversión inocente pronto tuvo un desenlace devastador.

Salieron a las calles de su vecindario en el este de Houston para jugar una broma clásica: tocar el timbre de una casa y huir antes de que alguien pudiera contestar.

La dupla ya había logrado engañar a otros vecinos cuando llegaron a una casa en la calle Mimbrough poco antes de las 11 p.m. La vivienda de dos pisos se alzaba sobre los primos, pero su amplio porche y las ventanas alejadas de la puerta principal la hacían ideal para la broma.

Julián se acercó al timbre, listo para correr.

Después de tocarlo, los niños echaron a correr, alcanzando al menos seis metros de distancia antes de que se abriera la puerta principal y se escucharan dos disparos: uno impactó en la espalda de Julián, informó a CNN el fiscal del condado de Harris, Sean Teare.

La muerte del preadolescente, ocurrida al día siguiente en el hospital a causa de sus heridas, lo convirtió en la víctima más reciente —y una de las más jóvenes— de la violencia mortal generada por esta broma, que se ha vuelto a popularizar entre una nueva generación gracias a las redes sociales.

“Estaban haciendo lo que hacen los niños de 11 años, simplemente jugar bromas a los vecinos”, dijo Teare. “Trágicamente, le costó la vida”.

Esto es lo que sabemos.

El primo de Julián dijo a la policía que estaban aburridos en una fiesta de cumpleaños familiar y decidieron jugar “tocar y correr” en algunas casas del vecindario, según una denuncia penal.

Los dos niños tocaron las puertas de varias viviendas antes de llegar a la de Gonzalo León Jr., según la denuncia. En ese momento, León estaba en casa con su esposa y su hija pequeña, indica el documento judicial.

Los niños tocaron varias veces la puerta de León y salieron corriendo. Luego, el primo “vio a un hombre vestido de negro salir por la puerta de madera lateral de la casa”, según los registros judiciales.

El hombre disparó una vez “hacia el suelo” y luego “levantó la pistola y disparó de nuevo en su dirección”, indica la denuncia. Julián “cayó al suelo, pidiendo ayuda”, y gritó de dolor porque le habían disparado.

El primo contó a la policía que, al regresar para ayudar a Julián, tuvo que “arrastrar” al niño herido “porque creía que sus piernas estaban paralizadas”.

El primo también dijo a la policía que la persona que disparó contra Julián “estaba junto a la señal de alto justo frente a la casa”. Un detective confirmó que “hay una señal de alto en la esquina frente a la vivienda”.

Julián murió “mientras recibía tratamiento por una herida de bala en la espalda”, indican los documentos judiciales.

El sospechoso del tiroteo, León, de 42 años, es un veterano militar que sirvió en el Ejército de EE.UU. y en la Guardia Nacional del Ejército, dijo a CNN un portavoz del Ejército. La institución trabaja en verificar detalles adicionales sobre el servicio de León.

Mientras Julián corría alejándose de la casa de León, no portaba armas ni había indicios de que hubiera robado algo, dijo Teare. A pesar de esto, los investigadores creen que el sospechoso disparó dos veces, una de las cuales, de manera “intencional y calculada” impactó al niño.

Los estallidos del arma fueron reemplazados por otro tipo de estruendo. Los agentes usaron el altavoz de un vehículo para ordenar al sospechoso que saliera de su casa, según documentos judiciales.

Después de unos 20 minutos, León salió y fue detenido por las autoridades, indica la denuncia penal.

A la mañana siguiente, los agentes lo llevaron de regreso a la vivienda, esposado, informó la filial de CNN KTRK.

León fue acusado del homicidio de Julián el lunes, anunció la ciudad de Houston el martes.

Teare, el fiscal, dijo a CNN que los cargos no se presentaron hasta que las autoridades tuvieron causa probable. “Una vez que llegamos a un punto, en algún momento del domingo, en el que creímos tener una buena idea de lo que pasó, ahí fue cuando se presentaron los cargos”.

León compareció por primera vez ante el tribunal el martes y aceptó tener un abogado designado por la corte.

El miércoles compareció con el uniforme naranja de prisión ante la jueza Emily DeToto, quien fijó su fianza en US$ 1 millón. Las condiciones incluyen arresto domiciliario y monitoreo electrónico.

El fiscal John Brewer dijo a la jueza que podrían presentarse más cargos. Señaló que un cargo de homicidio capital es posible, dado lo joven de la víctima.

Durante la investigación, la esposa de León dio su consentimiento para que los agentes entraran a la casa. Allí encontraron unas 20 armas, incluidas pistolas y rifles de estilo AR, dijo Brewer.

Pero el abogado defensor Gianpaolo Macerola afirmó que León, un veterano del Ejército con discapacidad, “simplemente estaba ejerciendo su derecho constitucional, uno por el que luchó por su país”.

El abogado defensor de León dijo que no estaba claro si su cliente era ciudadano estadounidense. La jueza señaló que su lugar de nacimiento estaba registrado como “YY”, un indicador de un país no incluido en la lista del Centro Nacional de Información Criminal.

Con un sospechoso bajo custodia, Teare dijo que los investigadores están “peinando todo el vecindario” en busca de pruebas para armar un panorama más completo de la noche que resultó devastadora para la familia de Julián.

Los niños salieron de la fiesta familiar, a unas calles de la casa de Mimbrough Street, porque “dejaron de querer estar con el resto de la familia y querían ir a hacer cosas de niños”, dijo Teare.

Los investigadores intentan precisar qué casas visitaron los niños antes de la de León y cuánto tiempo llevaba León en su vivienda antes de que llegaran, agregó.

La policía no cuenta con evidencia en video del incidente, dijo Teare, cuando CNN le preguntó si había una cámara de timbre en la casa del sospechoso o en viviendas cercanas que hubiera captado el tiroteo.

Pero dijo que la investigación sigue en curso.

“Estamos revisando cada arbusto, estamos volteando cada piedra”, dijo Teare. “Vamos a agotar todos los esfuerzos de investigación”.

Las declaraciones de testigos, las pruebas físicas de la escena y la autopsia del médico forense ayudaron a fundamentar el cargo de homicidio contra León, señaló, y podrían servir para limitar las opciones de la defensa en el juicio.

Muchos estados tienen leyes que conceden a las personas el derecho a usar la fuerza —incluso fuerza letal— en cualquier lugar donde tengan derecho legal a estar, como una casa, un vehículo o un lugar de trabajo.

Conocidas como la “Doctrina del Castillo” o la legislación de “Stand Your Ground”, estas leyes en Texas establecen que una persona está justificada en defenderse a sí misma, a su familia y a su propiedad si alguien entra ilegalmente o intenta entrar en un lugar privado.

En Texas, un estado con “una de las leyes de ‘stand your ground’ más fuertes”, según su gobernador, las personas pueden usar fuerza letal si creen que es “inmediatamente necesario” contra el uso de fuerza letal de otra persona, o para evitar una agresión, un robo u otros delitos específicos.

Los fiscales rechazan tajantemente que este tipo de legislación sea aplicable a las acciones que se le atribuyen a León la noche del sábado.

“La doctrina del castillo no aplica de ninguna manera a un niño de 11 años corriendo por la calle”, dijo Teare a CNN. “No hubo ninguna amenaza contra la persona que le disparó”.

Aunque la ley ofrece fuertes protecciones, los casos dependen de los hechos específicos de cada incidente, y tanto la policía como un jurado pueden revisar las acciones de un sospechoso para determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado.

La práctica de “tocar y correr” ha existido por generaciones, considerada una travesura infantil. Con el auge de las redes sociales basadas en videos cortos, ahora muchos usuarios se vuelven virales en plataformas como TikTok al grabarse cometiendo la broma, lo que genera respuestas airadas de los dueños de casa.

Pero su reciente resurgimiento ha dejado a niños en todo el país muertos después de tocar timbres o golpear puertas principales.

En un suburbio de Dallas, a finales de julio, un hombre disparó contra un auto que huía después de que alguien golpeara su puerta, según la policía. El hombre fue arrestado bajo cargos de agresión con agravantes.

En 2020, tres adolescentes de 16 años murieron cuando un hombre embistió su vehículo en represalia por una broma de “tocar y correr”. El hombre fue condenado por tres cargos de homicidio y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2023.

Las autoridades en todo Estados Unidos han advertido sobre los peligros físicos y las consecuencias legales para los niños que participan en esta práctica.

“¿Crees que es divertido golpear puertas y correr? Piénsalo de nuevo”, escribió en agosto la Oficina del Sheriff del condado de Hamilton, en Indiana, en una publicación de Facebook. “Lo que puede parecer una broma puede derivar en serios problemas legales, daños a la propiedad o, peor aún, que alguien salga herido”.

“Esa es una buena forma de acabar muerto, especialmente en Florida”, dijo a CNN la oficina del sheriff Mike Chitwood, del condado de Volusia, después de arrestar en julio a una niña de 13 años y a un niño de 15 por patear la puerta de un residente una noche.

TikTok no respondió a las preguntas de CNN sobre cuándo la compañía supo por primera vez que las bromas de “tocar y correr” estaban provocando daños físicos ni si ha tomado medidas para restringir esas publicaciones.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.