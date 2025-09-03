Xi y Putin fueron escuchados hablando sobre inmortalidad y trasplantes de órganos

Por Lauren Kent, Anna Chernova y Niamh Kennedy, CNN

El líder chino Xi Jinping fue captado hablando sobre la posibilidad de vivir hasta los 150 años en un momento de micrófono abierto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, este miércoles.

La conversación entre el mandatario chino, de 72 años, y sus homólogos ruso y norcoreano fue registrada en una transmisión en vivo mientras caminaban juntos hacia una plataforma de observación para presenciar el desfile militar masivo en la Plaza de Tiananmén. El desfile, en teoría realizado para conmemorar el 80º aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, es visto por muchos observadores en Occidente como una demostración del poder militar de Beijing y de alianzas clave que desafían el orden mundial liderado por Estados Unidos.

El inusual momento de micrófono abierto ocurrió inmediatamente después de una foto grupal de los 26 líderes internacionales reunidos en Beijing. Tras la foto, Xi, Putin y Kim encabezaron al grupo hacia sus asientos, conversando a través de intérpretes en un diálogo que fue captado parcialmente por los micrófonos.

El audio se interrumpe en algunos momentos, pero al inicio se escucha a Xi decirle a Kim en mandarín: “También estoy muy contento. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos”. Kim responde, a través de un traductor, que han pasado seis años desde la última vez que se encontraron.

Más adelante en el video, se escucha a Xi decir en su idioma natal: “Ahora las personas de 70 años siguen siendo jóvenes”.

Después de una toma panorámica de los tres líderes en la que es difícil distinguir quién habla, un intérprete ruso parece traducir las palabras de Xi para Putin: “Antes, la gente rara vez vivía más allá de los 70, pero hoy en día a los 70 años…”. El audio se vuelve difícil de escuchar, pero la frase concluye con “todavía un niño”.

Momentos después, mientras subían una pendiente hacia la Puerta de Tiananmén, se escuchó a un traductor de mandarín, presumiblemente interpretando para Putin, decirle a Xi: “En unos años, con el desarrollo de la biotecnología, se podrán trasplantar órganos humanos constantemente para que (las personas) vivan cada vez más jóvenes, e incluso se vuelvan inmortales”.

Xi respondió: “La predicción es que en este siglo los seres humanos podrían vivir hasta los 150 años”.

El traductor ruso transmitió eso a Putin, repitiendo de manera aproximada la misma idea: “Hay predicciones de que en nuestro tiempo las personas vivirán hasta los 150 años”.

Putin confirmó después a los periodistas que ambos habían estado hablando sobre vivir hasta los 150 años. “Los medios modernos de curación, los avances médicos y todo tipo de procedimientos quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos permiten a la humanidad esperar que la vida activa continúe de manera diferente a como ocurre hoy”, afirmó. “La edad promedio varía entre países, pero, aun así, la esperanza de vida aumentará significativamente”.

Los líderes chino y ruso, ambos de 72 años, han evitado designar sucesores claros.

Xi, el líder más poderoso de China desde Mao Zedong, fue reelegido en 2023 por la legislatura china —que solo ratifica decisiones del partido— para un nuevo mandato de cinco años como presidente. En 2018, el órgano legislativo abolió los límites de mandato presidencial en una votación ceremonial, lo que en la práctica le permite gobernar de por vida.

Ningún otro líder chino ha ostentado el título de jefe de Estado por más de 10 años, ni siquiera el propio fundador de la China comunista, Mao Zedong. Durante su tiempo en el poder, Xi ha ampliado enormemente el control del Partido Comunista Chino y su propio dominio sobre la organización.

Putin, que ahora entra en su tercera década como líder de Rusia, obtuvo sin dificultad un quinto mandato el año pasado. En 2020, impulsó un referéndum para introducir cambios constitucionales que le permiten permanecer en el poder hasta 2036.

Con 41 años, Kim aún es lo suficientemente joven como para gobernar durante décadas. Pero provocó especulaciones sobre un posible sucesor en Beijing este miércoles, después de que se vio a una niña caminando detrás de él, que se cree que es su hija, Kim Ju Ae.

Corea del Norte ha estado gobernada por la familia Kim desde su fundación en 1948. El hijo de Kim Il Sung, Kim Jong Il, asumió el poder tras la muerte de su padre en 1994, y Kim Jong Un lo sucedió 17 años después, cuando Kim Jong Il falleció.

Dada la importancia de la dinastía familiar, la presentación pública de la hija de Kim generó preguntas sobre si podría convertirse en su sucesora. Algunos expertos sostienen que probablemente sus otros dos hijos sean elegidos en su lugar, y que las apariciones públicas con su hija pequeña quizá estén destinadas a presentarlo como un hombre de familia.

Nectar Gan y Nathan Hodge, de CNN, contribuyeron a este informe.